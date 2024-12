"Wäre eine Freude": Ex-Mitspieler macht Paul Pogba Wechsel zu Olympique Marseille schmackhaft

Auch MLS-Klubs sollen an Paul Pogba interessiert sein

Rabiot sagte weiter, dass Marseilles Team bereit sei, Pogba an Bord zu nehmen, wobei der 31-jährige Mittelfeldspieler eine große Entscheidung für seine Zukunft treffen könne: "Wir laden ihn ein, zu OM zu kommen und dort zu spielen. Was wir hier auf die Beine stellen, ist wirklich sehr wichtig. Es herrscht eine echte Dynamik, es ist sehr professionell, von den Spielern über den Trainer bis hin zum Management. Es gibt echten Ehrgeiz. Wenn er kommen will, wäre es eine Freude."

Auch Patrice Evra, ein ehemaliger Kollege Pogbas bei Manchester United, hat vorgeschlagen, dass sein Landsmann in sein Heimatland zu Marseille zurückkehren sollte.

Pogba selbst hat sich noch nicht öffentlich zu seinen Plänen geäußert. Es gibt auch das Gerücht über Interesse amerikanischer MLS-Klubs an ihm.