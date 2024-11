Rücktritt? "Eine Katastrophe" droht angeblich zwischen Kylian Mbappé und Frankreich

Saha über Mbappé: "Irgendwann muss er ehrlich zu sich selbst sein"

Wenngleich Deschamps betont, dass der Star von Real Madrid dem Nationalteam nicht von sich aus ferngeblieben ist und die erneute Nichtberücksichtigung unter enger Absprache geschah, gibt es Spekulationen, wonach Mbappé sogar darüber nachdenken soll, vorerst nicht mehr für Frankreich zu spielen. Sein Verhältnis zu Deschamps soll schwer beschädigt sein, zudem kommunizierte der 25-Jährige wohl erstaunlich offen, dass seine Priorität derzeit auf seiner Weiterentwicklung im Verein bei Real liege.

Saha will sich eine Nationalmannschaft ohne Mbappé derweil gar nicht erst ausmalen. "Wenn Kylian Mbappé aus dem Nationalteam zurücktreten sollte, wäre das eine Katastrophe", so Saha. "Irgendwann muss er ehrlich zu sich selbst sein und einsehen, dass er aktuell nicht so spielt wie er es könnte und nicht so viele Tore erzielt wie in ihm stecken. Es liegt jetzt an ihm, seine Kritiker zu widerlegen und zu beweisen, dass er weiterhin der Spieler ist, den Real Madrid unbedingt haben wollte."

Ohne Mbappé kam Frankreich am Donnerstag nicht über ein 0:0 gegen Israel hinaus. Am Sonntag steht für Les Bleus nun das Prestigeduell in Italien an. Mbappé konnte in der laufenden Saison bisher in 16 Einsätzen acht Tore für Real erzielen. Zudem gelangen ihm zwei Assists.