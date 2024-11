"Kein Spieler ist wichtiger als der Klub": Ex-Sportdirektor von PSG hätte Kylian Mbappé schon viel früher abgegeben

"Wie soll man das wieder in den Griff bekommen?"

Leonardo kritisierte PSG dafür, die horrenden Forderungen Mbappés akzeptiert zu haben, nur um ihn dann ablösefrei ziehen zu lassen: "Wie soll man das wieder in den Griff bekommen? Wenn man einen Spieler verliert, ist das ärgerlich, aber der Verein wird nicht sterben. Welcher große Verein ist durch den Abgang eines einzelnen Spielers zusammengebrochen? Keiner. Es kann dauern, aber man kommt immer wieder auf die Beine. Ich war selbst Spieler, aber kein Element kann jemals wichtiger sein als der Klub selbst."

In sieben Spielzeiten hat Kylian Mbappé 256 Tore für PSG erzielt, der Gewinn der Champions League blieb ihm jedoch verwehrt. Diesen Titel will er nun im Trikot von Rekord-Champion Real Madrid holen, an der Seite von Top-Stars wie Vinicius Junior und Jude Bellingham.