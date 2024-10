Von der Premier League zum Vorletzten der Ligue 2: Der Rekordabgang von Mainz 05 stürzte übel ab

© imago images

Die Zeit von Jean-Philippe Gbamin beim FC Everton "war ein Albtraum"

Gbamin zog sich nach seinem zweiten Einsatz für Everton eine schwere Blessur am rechten Oberschenkel zu, die eine Operation nötig machte und ihn mehrere Monate kostete. Als er wieder fit war, schlug die Corona-Pandemie zu - und das Pech. Um während der Zwangspause zu Hause in Form zu bleiben, spielte Gbamin eine Runde Fußballtennis. Dabei riss er sich die die Achillessehne an: zehn Monate Pause.

Zwischenzeitlich hatte sich der Verein von Trainer Carlo Ancelotti getrennt und ihn durch Rafael Benitez ersetzt. Der Spanier war vom mittlerweile wiederhergestellten Langzeitverletzten aber nicht besonders angetan. "Es war ein Albtraum. Aber er wird daraus lernen", sagte Collignon dem kicker.

Ein Ausweg musste her. Diesen fand Gbamin im Februar 2022 in Russland bei ZSKA Moskau. Dort lief es auf Anhieb, aber nur bis August. In all seinen 13 Pflichtspielen stand Gbamin beim Hauptstadtklub in der Startelf, zwei Tore und zwei Vorlagen steuerte er bei.