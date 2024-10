Vergleich mit Michael Jordan und harte Worte! Wie Luis Enrique einen dramatischen Appell an Kylian Mbappé richtete

Defensiv-Thema begleitete Kylian Mbappé nach Madrid

NBA-Legende Jordan gilt für viele als bester Spieler der Basketballgeschichte. Der sechsfache NBA-Champion war dabei nicht nur ein herausragender Scorer, sondern eben auch ein begnadeter sowie leidenschaftlicher Verteidiger. Neun Mal wurde Jordan in das All-Defensive First Team der US-Profiliga gewählt.

Mbappé ist dagegen eher kein Fan der Defensivarbeit. Nach einem 1:1 von PSG Anfang 2023 gegen den krassen Außenseiter Reims sagte dessen Kapitän Yunis Abdelhamid zum Beispiel über Mbappé und dessen damalige Sturmpartner Neymar und Lionel Messi: "Es ist einfach, weil die vorderen drei nicht verteidigen. Das wussten wir. Wenn ihre erste Pressinglinie überspielt ist, beteiligen sie sich nicht mehr an den Defensivaufgaben ihrer Mannschaft."

In der Mini-Dokumentation "No tenéis ni **** idea", die dieser Tage bei Movistar+ ausgestrahlt wird, gibt der aktuelle PSG-Coach Enrique einen Einblick in seinen Alltag. In drei Episoden von jeweils 40 Minuten Länge, wird seine erste Saison als Trainer von PSG beleuchtet und auch die private Seite des Ex-Profis gezeigt.

Mbappé ist mittlerweile nicht mehr in Paris. Er wechselte im Sommer ablösefrei zu Real Madrid. Auch dort ist seine Spielweise bereits ein Thema, Trainer Carlo Ancelotti will deswegen womöglich seine bewährte Formation umstellen. Nach einem 0:1 in der Champions League gegen Lille geht es am Samstag mit einem LaLiga-Heimspiel gegen den FC Villarreal weiter.

Auch PSG verlor unter der Woche in der Königsklasse. Bei Arsenal hieß es am Ende 0:2. In der Ligue 1 bekommen es Enriques Schützlinge am Sonntag auswärts mit OGC Nizza zu tun.