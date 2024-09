Rechtsstreit um ausstehende Gehälter: Liga verurteilt PSG zu Millionen-Nachzahlung an Kylian Mbappé

Der französische Liga-Verband LFP verurteilte PSG am Donnerstag zu einer Zahlung von 55 Millionen Euro an den Franzosen. Der Stürmer hatte diesen Betrag für noch ausstehende Gehälter und Sonderzahlungen eingefordert.

Paris, das demnach binnen einer Woche zahlen soll, kündigte an, dieser Aufforderung nicht nachzukommen und die Entscheidung eines zivilen Gerichts abzuwarten. "Angesichts der Grenzen der rechtlichen Kompetenz der LFP-Kommission, in dieser Angelegenheit eine umfassende Entscheidung zu treffen, muss sie nun einer anderen Gerichtsbarkeit vorgelegt werden", hieß es in einer Mitteilung.

Die Nachrichtenagentur AFP zitierte eine Klub-Quelle mit den Worten: "Wir zahlen nicht!"