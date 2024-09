"So funktioniert Perfektion": Wie PSG der Start in ein Leben ohne Kylian Mbappé gelang

© Getty Images

Bradley Barcola überragt bei PSG in den ersten Wochen

Mbappé eins zu eins zu ersetzen, ist ob dessen herausragender Fähigkeiten praktisch unmöglich. Das ist auch PSG offenkundig bewusst, schließlich wurde diesen Sommer kein Ersatz für den französischen Nationalmannschaftskapitän verpflichtet. Vielmehr will man den Verlust im Kollektiv auffangen - doch dabei spielt mit Barcola eben doch ein einzelner Akteur bisher eine hervorstechende Rolle.

Der 22-Jährige, der 2023 für 45 Millionen Euro von Olympique Lyon kam, hat in bisher 155 Einsatzminuten in dieser Saison schon vier Tore erzielt. Vor allem Barcolas Treffer zum Liga-Auftakt beim 4:1 in Le Havre erinnerte sehr an Mbappé: Von der linken Seite zog er, umringt von mehreren Gegenspielern, mit einem schnellen Haken am Strafraumeck nach innen und schlenzte den Ball unhaltbar ins lange Eck. Die Bewegungsabläufe, die Spritzigkeit, die schnellen Schritte und die dynamische Ballführung - sehr vieles an diesem Treffer hätte genauso auch von Mbappé kommen können.

Barcola war ebenso wie Dembélé kurz vor seinem Tor eingewechselt worden, in den beiden weiteren Partien bildeten die beiden dann gemeinsam mit Asensio die Pariser Offensive. Neben Barcolas drei weiteren Toren (zwei gegen Montpellier, eins gegen Lille) dabei besonders auffällig: Seine - vor allem im Vergleich zu Mbappé - leidenschaftliche Defensivarbeit, die auch Enrique öffentlich hervorhob. Sinnbildlich dafür: Ein Ballgewinn Barcolas tief in der eigenen Hälfte gegen Montpellier, nach dem er selbst einen Gegenstoß einleitete, der letztlich in einem Asensio-Tor mündete.

"Ich glaube, wir haben heute nicht einen Star gesehen, sondern 16 Stars, die für die Farben von PSG gekämpft haben", sagte Enrique nach dem 6:0 gegen Montpellier und man wurde den Verdacht nicht los, als wollte der Spanier dem zuweilen verteidigungsmüden Mbappé noch einen Seitenhieb verpassen. "16 Stars in der Offensive, 16 Stars in der Defensive. So funktioniert Perfektion", frohlockte der PSG-Coach.