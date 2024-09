Massive Schiedsrichterschelte: Ex-Bayern-Star Medhi Benatia droht lange Sperre

Olympique Marseilles Sportdirektor Medhi Benatia droht Ungemach: Wegen negativer Äußerungen zu Schiedsrichter Benoit Bastien am vergangenen Wochenende könnte der ehemalige Abwehrspieler des FC Bayern wochenlang aus dem Verkehr gezogen werden.

Bastiens Leistung beim dramatischen Duell zwischen OM und Olympique Marseille (3:2) am Sonntag war umstritten. Benatia störte unter anderem, dass der Unparteiische den Ex-Dortmunder Leonardo Balerdi nach einem Foul an Alexandre Lacazette mit Gelb-Rot vom Platz geschickt hatte. Auch eine Elfmeterentscheidung zugunsten Lyons zweifelte der 37-Jährige wegen vorheriger Abseitsstellung an.

Benatia schimpfte bei DAZN: "Wenn wir sehen, dass Herr Bastien unser Schiedsrichter ist, haben wir schon Sorgen. Es ist schwerwiegend, hier sind ernste Dinge passiert. Zu viele Sachen, nach denen man nicht zur Tagesordnung übergehen kann." Es seien "dubiose Dinge" während des Spiels passiert.