"Alles Bullshit!" Nantes-Besitzer weist wilde Spekulationen um Verkauf an Trent Alexander-Arnold zurück

Zuvor hatte die französische L'Equipe berichtet, dass Alexander-Arnold über einen Investmentfonds den französischen Erstligisten gerne kaufen wolle. Der entsprechende Fonds wird von seinem Vater Michael Arnold verwaltet, die Familie habe großes Interesse an einem Engagement im französischen Fußball. In der Vergangenheit soll bereits Interesse an AS Saint-Etienne und Le Havre AC bestanden haben. Über den Fonds hält Alexander-Arnold auch Anteile am Formel-1-Team Alpine.

Dem Bericht zufolge fand im Schweizer Genf ein erstes Treffen zwischen Kita, dem der Klub seit 2007 gehört, und den Arnolds statt, ehe die Parteien am Donnerstag in London erneut zusammentrafen. Als möglicher Kaufpreis gelten rund 100 Millionen Euro.

Nantes, achtmaliger französischer Meister, ist nach einem ordentlichen Saisonstart derzeit Fünfter der Ligue 1. Der 25-jährige Rechtsverteidiger Alexander-Arnolds rangiert mit Liverpool in der Premier League auf Platz vier.