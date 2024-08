"Ein Traum, der wahr wird": Transfer von Desiré Doué zu PSG offiziell

Der 19-jährige Offensivspieler erhält beim französischen Serienmeister einen Vertrag bis 2029. Die Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen.

"Ich freue mich sehr, zu Paris Saint-Germain zu wechseln. Ich bin sehr aufgeregt, aber auch glücklich und stolz. Es ist ein Traum, der wahr wird. Ich kann es kaum erwarten, den Parc des Princes im PSG-Trikot zu betreten und vor diesen Fans zu spielen", sagte Doué.

"Wir sind hocherfreut, Désiré Doué in unserer Familie zu begrüßen. Er ist einer der aufregendsten jungen Stars in Frankreich und Europa, der mit PSG auf höchstem Niveau erfolgreich sein will. Wir bauen bei PSG weiterhin ein unglaublich junges Team aus talentierten Spielern auf allen Positionen auf, wobei das Kollektiv im Mittelpunkt unseres Handelns steht", meinte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi.