"Diffamierende Aussagen": PSG holt zum Gegenschlag aus

So heißt es in den Brief unter anderem am Schluss: "Wenn sie mit ihren diffamierenden und schädlichen Aussagen nicht aufhören, wird zu ihrer wachsenden Zahl an Rechtsstreiten in Brasilien auch noch einer in Frankreich dazukommen."

Textor, dem auch der brasilianische Traditionsverein Botafogo gehört, hatte Globo ein Interview gegeben und darin betont, er wolle "PSG in den Hintern treten". Der US-Amerikaner sagte: "In Frankreich müssen wir gegen Katar antreten. Ich habe dort keinen Wettbewerb mit einem anderen Verein, sondern mit einem Land. Ein Modell, in dem zügellos und ohne Regeln Geld ausgegeben werden darf." Er sei der Besitzer eine "tollen Klubs", der "um nichts anderes als den zweiten Platz" kämpfen könne.

Außerdem wetterte Textor gegen den neuen TV-Rechtedeal der Ligue 1 mit DAZN und beIN Sports aus Katar. Textor hatte sich dafür eingesetzt, dass die Liga einen eigenen Kanal ins Leben ruft. Mit Blick auf beIN Sports witterte er "einen offensichtlichen Interessenkonflikt in Frankreich".