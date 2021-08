Messi-Debüt für PSG verschoben: Ex-Barca-Star gegen Brest nicht im Kader

Das Debüt von Superstar Lionel Messi im Dress des französischen Vizemeisters Paris Saint-Germain verzögert sich. Der Neuzugang vom FC Barcelona fehlt im Kader für das PSG-Ligaspiel am Freitagabend gegen Brest (21 Uhr im LIVETTICKER). Auch Messis Sturmpartner Neymar wird gegen den Klub aus der Bretagne noch nicht an Bord sein.

Messi war vor gut einer Woche von Barca nach Paris gewechselt. Zuvor weilte er in diesem Sommer mit Argentiniens Nationalelf lange bei der Copa America. Auch Neymar stieg aufgrund seiner Teilnahme an der Südamerikameisterschaft erst später ins Training von Trainer Mauricio Pochettino ein.

Der Coach hatte unter der Woche offen gelassen, ob er Messi für die Begegnung mit Brest nominiert. "Wir haben den Kader noch nicht festgelegt und werden abwägen, ob Messi dabei sein kann." La Pulga habe sich jedoch in Paris "gut und schnell eingelebt". Möglicher neuer Termin für Messis ersten Einsatz für Paris: Der 29. August, dann tritt der Titelfavorit in Reims an.

Erstmals im PSG-Kader steht am Freitag dagegen Gianluigi Donnarumma. Der beste Spieler der Europameisterschaft wechselte vor wenigen Wochen von Milan an die Seine und kämpft nun mit Keylor Navas um den Platz zwischen den Pfosten.

Auch ohne einige namhafte Spieler gelang PSG der Start in die neue Saison: Die ersten beiden Begegnungen gewann die Pochettino-Elf und liegt aktuell mit sechs Punkten auf dem dritten Platz der Ligue-1-Tabelle.