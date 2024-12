Verlängern die Reds doch noch? FC Liverpool bietet Mohamed Salah offenbar neuen Vertrag an

Bisher sah alles danach aus, als ob Mohamed Salah vom FC Liverpool bald zu einem neuen Team wechseln würde, doch angeblich bemühen sich die Reds nun intensiv um eine Verlängerung mit dem Ägypter. Neben Virgil van Djik und Trent Alexander-Arnold, deren Verträge ebenfalls am Saisonende auslaufen, habe laut The Athletic eine weitere Zusammenarbeit mit Salah für den Klub Top-Priorität.

Dem Bericht zufolge hat der Spitzenreiter der Premier League ein erstes Angebot an Salahs Berater übermittelt, um den auslaufenden Vertrag doch noch zu verlängern. Salah spielt in dieser Saison großartig für Liverpool. Umso mehr verwunderten die Aussagen des Ägypters Ende November, wonach der Verein sich kaum um ihn und eine Verlängerung bemühen würde.

Nach dem Sieg über Southampton äußerte sich der Torjäger: "Wir haben fast Dezember und ich habe noch keine Angebote erhalten, im Klub zu bleiben. Ich bin wahrscheinlich mehr draußen als drinnen. Ihr wisst, dass ich schon viele Jahre im Klub bin. Es gibt keinen Klub wie diesen. Aber am Ende liegt es nicht in meinen Händen. Wie ich schon sagte, es ist Dezember und ich habe noch nichts bezüglich meiner Zukunft erfahren. Ich liebe die Fans. Die Fans lieben mich. Am Ende liegt es nicht in meinen Händen oder in den Händen der Fans. Lasst uns abwarten.”