"Normaler Spieler": Einstiger Premier-League-Star geht hart mit Erling Haaland ins Gericht

Einstiger Premier-League-Star geht hart mit Erling Haaland ins Gericht

Der frühere Premier-League-Mittelfeldspieler fügte hinzu, dass City in letzter Zeit mit der Beständigkeit zu kämpfen habe: "Ich denke, die Intensität, die ManCity unter Pep Guardiola so viele Jahre lang gezeigt hat, ist vorbei. Für mich sehen sie sehr müde aus. Man kann es in ihren Gesichtern sehen. Kevin de Bruyne zum Beispiel. Sie sind nicht mehr frisch. Sie brauchen einen Neuaufbau. Ich bin nicht jemand, der sagt, dass sie Pep loswerden müssen, keine Chance. Ich glaube an seine Trainingsmethoden, aber sie müssen ihre Transfers in Ordnung bringen - Ilkay Gündogan war nicht das, was sie im Sommer brauchten."

Haaland hat in den letzten beiden Spielen von City in der Premier League kein Tor erzielt. Guardiolas Mannschaft ist wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen sieglos. Die Citizens hoffen, diese Serie am Mittwoch gegen Nottingham Forest stoppen zu können.