William Saliba wird mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, was zu Spekulationen über seine Zukunft bei Arsenal führt. Entgegen der Gerüchte hat Saliba jedoch sein Engagement bei Arsenal bekräftigt und seine Verbundenheit mit dem Verein betont. Der französische Verteidiger ist zuversichtlich, dass Arsenal in dieser Saison ein starkes Comeback im Titelrennen feiern kann.

Saliba gilt als einer der besten Innenverteidiger der Welt, nachdem er Arsenal zweimal in Folge zu einem spannenden Titelrennen in der Premier League geführt hat, wenn auch erfolglos. Der Franzose wurde mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, da der 15-malige Champions-League-Sieger von Langzeitverletzungen in der Abwehr geplagt wird. Saliba hat sich nun jedoch verpflichtet, für eine "lange Zeit" bei den Gunners zu bleiben.

In einem Gespräch mit Medienvertretern sagte Saliba hinsichtlich eines weiteren Verbleibs bei Arsenal kürzlich: "Ja, natürlich, ich fühle mich zu Hause."

"Ich habe vor fünf Jahren bei diesem Verein unterschrieben, aber es ist erst meine dritte Saison und ich genieße alles - die Spieler, die Mitarbeiter und die Fans", so der Abwehrmann weiter.