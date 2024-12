Das Geld war nie ein Problem! Mo Salahs Zukunft beim FC Liverpool wohl bald offiziell entschieden

Mo Salah: Interesse aus Saudi-Arabien und von PSG

In den vergangenen Monaten bahnte sich eher ein Abschied Salahs aus Liverpool als ein Verbleib an. Mehrfach deutete der Ägypter an, dass diese Saison seine letzte an der Anfield Road sein würde. Und erst Ende November behauptete Salah, bis dato noch kein Angebot über eine Vertragsverlängerung erhalten zu haben und derzeit einem Wechsel näher zu sein als einer Fortsetzung seiner Zeit in Liverpool.

Spekuliert wurde vor allem über einen möglichen Transfer Salahs nach Saudi-Arabien oder zu Paris Saint-Germain. Jüngst berichtete L'Equipe, dass PSG bereits Kontakt zu dem ägyptischen Nationalspieler aufgenommen habe.

Salah liefert weiterhin konstant Topleistungen ab. In der laufenden Saison steht er aktuell schon bei 15 Toren und zwölf Assists in 21 Pflichtspieleinsätzen. Nachdem das Stadtderby beim FC Everton am Samstag witterungsbedingt abgesagt werden musste, geht es für Salah und Co. am Dienstag in der Champions League weiter. Dann sind die Reds beim FC Girona in Spanien zu Gast. In der Premier League ist Spitzenreiter Liverpool als nächstes am kommenden Samstag zuhause gegen Fulham gefordert.