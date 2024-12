"Erwarten diese Dinge von ihm": Chelsea-Star Cole Palmer knackt zwei Rekorde in einem Spiel

Cole Palmer mit Chelsea auf dem Vormarsch

Dank des Doppelpacks gegen die Spurs steht Palmer nun bei 11 Toren in 15 Ligaspielen dieser Saison. Dazu lieferte der 22-Jährige noch sechs Assists.

Chelsea belegt in der Tabelle den zweiten Platz und hat vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool. Allerdings haben die Reds noch eine Partie in der Hinterhand.

Chelsea trifft am Donnerstag in der UEFA Conference League auswärts auf den FC Astana. Es folgt am Sonntag das Premier-League-Duell mit dem FC Brentford an der Stamford Bridge.