Endstation Manchester City! Pep Guardiola stellt seine Zukunftspläne vor

Pep Guardiola: "Ich hätte nicht die Energie"

Seit seinem Amtsantritt 2016 hat der Spanier mit City sechs Premier-League-Titel gewonnen. 2023 gelang Guardiola der Sieg in der Champions League. In dieser Saison liegen die Skyblues jedoch weit hinter den Erwartungen zurück: In den letzten neun Begegnungen sprang nur ein Sieg heraus.

Es scheint immer ungewisser, ob Guardiola seinen Vertrag bei City tatsächlich erfüllen wird. So äußerte er sich noch bei Sternekoch Dani Garcia: "Ich hätte nicht die Energie. Der Gedanke, woanders anzufangen, der ganze Ausbildungsprozess und so weiter. Ich sollte innehalten, wie Köche, die in andere Länder gehen, innehalten und schauen, was wir gut gemacht haben und was wir besser machen können."

In der Champions League trifft City am Mittwoch, 11. Dezember, um 21 Uhr auf Juventus Turin.