"Empfinde etwas ganz besonderes für diesen Klub": Pep Guardiola verlängert Vertrag bei Manchester City

Guardiola holte sechs Premier-League-Titel mit Manchester City

Auch wenn ManCity derzeit mit wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen in Serie eine Krise durchlebt, ist die Ära Guardiola doch eine immens erfolgreiche: Neben sechs Premier-League-Titeln gewann der frühere Bayern-Trainer 2023 die Champions League. Zwei Mal durfte er auch den FA Cup bejubeln.

Guardiola hat nun die Chance, Les McDowell als den Teammanager mit den meisten Pflichtspielen für den Klub abzulösen. Guardiola stand in 490 Partien in der Verantwortung, McDowell kam zwischen 1950 und 1963 in der Ära des deutschen Torwarts Bert Trautmann auf 587. Der Coach mit der längsten Amtszeit bei ManCity ist Wilf Wild, der von 1932 bis 1946 in der Verantwortung stand.