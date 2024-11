Drei Spiele ohne Sieg: FC Arsenal verliert auch bei Newcastle United

Bei Newcastle United unterlagen die Gunners am Samstag mit 0:1 (0:1), die Citizens verloren beim AFC Bournemouth mit 1:2 (0:1). Gewinner des Spieltages ist der FC Liverpool, der Brighton & Hove Albion um den deutschen Teammanager Fabian Hürzeler mit 2:1 (0:1) bezwang.

Für Arsenal war es bereits das dritte Ligaspiel in Folge ohne Sieg, zuvor hatten die Londoner 0:2 in Bournemouth verloren und waren gegen Liverpool zu einem 2:2 gekommen. Der frühere Dortmunder Alexander Isak (12.) traf per Kopf für Newcastle. Mit Havertz, der wie üblich in der Sturmspitze begann und diesmal wenig glänzte, lässt Arsenal derzeit im Meisterrennen früh Federn.

Mit aktuell 18 Punkten aus zehn Spielen droht die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Arsenal liegt nun mit fünf Punkten Rückstand auf den Zweiten City auf Platz vier. Das Team von Coach Pep Guardiola geriet in Bournemouth durch die Tore von Antoine Semenyo (9.) und Evanilson (64.) in Rückstand, der von Gündogan vorbereitete Treffer des Ex-Leipzigers Josko Gvardiol (82.) kam zu spät.

Mit 25 Punkten steht Liverpool auf Rang eins. Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot trotzte gegen Brighton dem frühen Gegentor durch Ferdi Kadioglu (14.), in der zweiten Hälfte drehten Cody Gakpo (69.) und Mohamed Salah (72.) die Partie.