"Wir müssen es akzeptieren": Legende des FC Liverpool äußert sich zu drohendem Abgang von Mohamed Salah

Jamie Carragher, Legende des FC Liverpool und aktuell TV-Experte, hat die Fans der Reds darauf vorbereitet, dass ihr Klub in Zukunft ohne Mohamed Salah auskommen muss. Der Ägypter hatte nach dem 3:2-Auswärtserfolg in der Premier League beim FC Southampton verraten, dass ihm noch kein Angebot zur Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags vorliegt.

Auf die Frage, ob es sich Liverpool erlauben könne, Salah einfach ziehen zu lassen, sagte Carragher bei Sky Sports: "Im Moment sieht es nicht danach aus, aber an irgendeinem Punkt in der nahen Zukunft wird Liverpool seine Spiele ohne Mo Salah bestreiten müssen. Aktuell sagen die Leute, dass sie es sich nicht leisten können, ihn gehen zu lassen - und die Fans sehen das mit Sicherheit genauso. Aber das wurde auch gesagt, als Kevin Keegan gegangen ist, Kenny Dalglish, Ian Rush, Michael Owen, Robbie Fowler, Luis Suárez und Fernando Torres. Liverpool wird Mo Salah vermissen, ganz egal, wann er geht, am Saisonende oder erst in ein paar Jahren. Aber das wird nun mal passieren, und wir müssen es akzeptieren."