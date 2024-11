Saftige Strafe! Premier-League-Star nach rassistischen Äußerungen zu Heung-min Son lange gesperrt

Rodrigo Bentancur erst wieder Ende Dezember spielberechtigt

Tottenham muss nun unter anderem im anstehenden Topspiel bei Manchester City (23. November), im London-Derby gegen den FC Chelsea (8. Dezember) und im Heimspiel gegen den FC Liverpool kurz vor Weihnachten (22. Dezember) auf Bentancur verzichten.

Erst am Boxing Day (26. Dezember) im Auswärtsspiel bei Nottingham Forest ist der 27-Jährige wieder spielberechtigt.

Bentancur stand bei den Spurs in dieser Saison bisher meist in der Startelf. Der Uruguayer steht bei 15 Einsätzen, in denen ihm ein Tor und ein Assist gelangen.