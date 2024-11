"Rüdiger ist doch da": Wechsel zu Real Madrid? Liverpools Virgil van Dijk reagiert

Innenverteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool hat ausweichend auf die Frage nach einem möglichen Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid geantwortet. Der niederländische Nationalspieler besiegte mit seinen Reds am Mittwochabend Real in der Champions League mit 2:0. Anschließend wurde er in der Mixed Zone von einem spanischen Journalisten direkt auf einen Transfer zum Titelverteidiger angesprochen.

Gefragt, ob er in Liverpool bleiben werde, antwortete van Dijk: "Wow, was für eine direkte Frage. So direkt werde ich das (in England) nicht gefragt. Im Moment gibt es nichts, was ich dazu sagen kann. Einzig, dass ich voll fokussiert auf Manchester City bin." Auf die Skyblues trifft Liverpool am Wochenende im Spitzenspiel der Premier League.

Der Journalist ließ allerdings nicht locker und hakte nach: "Real Madrid braucht Verteidiger. Alaba, Militao – alle verletzt." Van Dijk entgegnete mit Blick auf Reals deutschen Abwehrspieler: "Aber Rüdiger ist doch da!" Das Frage-Antwort-Spiel ging noch ein Weilchen weiter, ohne dass sich der 32-Jährige Konkretes entlocken ließ. Er betonte stattdessen noch einmal, sich auf das Duell mit City am Wochenende zu konzentrieren.