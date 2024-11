Er war schon einmal BVB-Kandidat: Liverpool will angeblich Rayan Cherki als Nachfolger von Mohamed Salah

Lyon womöglich unter starkem Verkaufsdruck

Dem siebenfachen Meister droht sogar der Zwangsabstieg, da der Schuldenberg bereits auf 463,8 Millionen Euro angewachsen ist. Laut dem französischen Journalisten Romain Molina stünden deshalb "alle Lyon-Spieler zum Verkauf". Cherki selbst denkt derzeit aber nicht an die nächste Spielzeit. "Meine Zukunft muss warten, bis zum Ende der Saison. Lyon kommt zuerst", erklärte er zuletzt.

In der laufenden Saison kommt Cherki in elf Pflichtspielen auf zwei Tore und drei Assists für den Tabellenfünften der Ligue 1. In der vorherigen Spielzeit steuerte der Nationalspieler Frankreichs insgesamt zwölf Scorerpunkte bei. Insbesondere seine auffälligen Dribblings und Fähigkeiten am Ball hatten bereits im vergangenen Sommer mehrere Klubs auf den Plan gerufen, darunter auch den BVB. Ein Transfer kam letztlich aber nicht zustande.

Nach der Länderspielpause gastieren Cherki und Lyon in der Liga bei Stade Reims, ehe Qarabag in der Europa League wartet.