"Anfang vom Ende": Keine England-Zukunft mehr für FC Bayerns Harry Kane?

Scholes über Kane: "Weiß nicht, wer ihn ersetzen soll"

Im Podcast Stick to Football sagte Scholes: "Das hat sich wie das Ende von Harry Kane angefühlt - der Anfang vom Ende. Wenn man älter wird, denkt man, dass alles um einen herum ein bisschen schneller abläuft - und so sah das jetzt auch bei ihm aus. Ich weiß allerdings nicht, wie wir ihn ersetzen sollten."

Mit Roy Keane argumentierte eine andere United-Legende, dass Kane erst 31 Jahre alt ist, aber Scholes untermauerte seinen Standpunkt, indem er darauf hinwies, dass mit Alan Shearer ein berühmter England-Stürmer mit diesen 31 Jahren aus dem Nationalteam zurückgetreten ist.

Kane trifft am Freitag mit dem FC Bayern in der Bundesliga auf den FC Augsburg. Er hat in dieser Saison bislang in 16 Spielen in allen Wettbewerben 17 Tore erzielt.