"Mach das nie wieder mit mir!": Brisanter Bericht enthüllt heftigen Zwischenfall bei Manchester City

Brisanter Bericht enthüllt heftigen Zwischenfall bei Manchester City

Als auch Guardiola in die Kabine kam, wartete Foden auf ihn und sagte angeblich: "Mach das nie wieder mit mir! Das würdest du anderen Spielern nicht antun."

Anstatt Foden erneut anzugehen, entschuldigte sich Guardiola bei ihm - und ging sogar noch weiter. Am nächsten Tag sprach der Spanier bei einer Sitzung mit der gesamten Mannschaft eine zweite Entschuldigung aus und beschloss, sich selbst eine Geldstrafe aufzuerlegen.

Das Geld floss direkt in die Mannschaftskasse. Diese Geste kam beim Team sehr an. Guardiola bewunderte offenbar auch die Tatsache, dass Foden für sich selbst einstand. Laut des Bericht soll diese Episode ein Wendepunkt in Fodens Karriere bei City gewesen sein.

Seitdem hat sich Foden zu einem der wichtigsten Spieler von Manchester entwickelt und wurde für seine Leistungen in der vergangenen Saison mit dem PFA Player of the Year ausgezeichnet. Der englische Nationalspieler erzielte in der Premier League 19 Tore und gab acht Vorlagen.