"Leidenschaft vor Geld": Top-Trainer enthüllte offenbar vor seiner Mannschaft ein abgelehntes Vertragsangebot von Manchester United

Ruben Amorim wird neuer Trainer von Manchester United

ManUnited hielt nach der Absage De Zerbis schließlich am mittlerweile entlassenen Erik ten Hag fest und verlängerte dessen Vertrag sogar bis 2026. Nun wird der Portugiese Ruben Amorim, aktuell noch Trainer von Sporting Lissabon, der Nachfolger des Niederländers im Old Trafford.

Sportlich läuft es für De Zerbi in Marseille derzeit allerdings ebenfalls durchwachsen. Am vergangenen Freitag, nach der 1:3-Heimniederlage gegen Auxerre, erklärte De Zerbi, dass er bereit sei, "Marseille zu verlassen", wenn es der Verein als nötig erachte.

Er sagte: "Ich muss die Verantwortung für diese Heimniederlage übernehmen. Wir haben zu Hause Schwierigkeiten, das ist klar. Ich weiß nicht, ob es an mangelndem Mut oder an der Persönlichkeit liegt. Ich bin hierher gekommen, um im Velodrome zu spielen, weil ich diese Erfahrung machen wollte. Wenn ich das Problem bin, bin ich bereit, zu gehen. Ich gehe ohne das Geld, der Rest ist mir egal. Ich will keine Ausreden erfinden und keinen Unsinn erzählen. Ich werde nicht fliehen, wir müssen uns der Realität stellen. Das ist es, was ich tun muss."

Amorims erstes Spiel als Trainer von Manchester United wird am 24. November auswärts bei Ipswich Town sein. Bis dahin sitzt Interimstrainer Ruud van Nistelrooy och auf der Bank, so auch am Sonntag gegen Leicester City.