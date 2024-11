Geheimplan rund um Pep Guardiola? Prominenter Ex-Mitspieler will ihn offenbar holen

Schon länger Brasilien-Gerüchte um Guardiola

Unlängst hatte bereits The Athletic berichtet, der brasilianische Fußballverband CBF sei schon seit längerem daran interessiert, Guardiola zu verpflichten. Der aktuelle CBF-Präsident Rodrigues hatte diese Gerüchte jedoch dementiert und Nationaltrainer Dorival Junior trotz der schon länger anhaltenden sportlichen Krise seine Rückendeckung ausgesprochen.

Brasilien ist aktuell nur Vierter in der südamerikanischen WM-Qualifikationsgruppe und kam zuletzt in Venezuela nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch trifft der fünfmalige Weltmeister auf Uruguay.

Für Pep Guardiola läuft es im Moment ebenfalls nicht rund. Der 53-Jährige verlor erstmals seit seinem Amtsantritt mit Manchester City viermal in Folge. Die Trendwende soll am Samstag gegen die Tottenham Hotspurs gelingen.