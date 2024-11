"Das wird eine schlechte Saison": Pep Guardiola läutet nach Krise bei Manchester City die Alarmglocken

Pep Guardiola: "Was ich sehen will, ist die Bereitschaft der Spieler"

Auf die Frage, was noch eine gute Saison für Man City aus seiner Sicht wäre, antwortete Guardiola während der Pressekonferenz am Montag: "Ich weiß es nicht. Nach unseren Maßstäben wird das eine schlechte Saison. Wir kommen von ganz oben, also kann es für uns nur runter gehen, wenn wir verlieren."

Er ergänzte: "Aber ich denke, dass wir auch ein wenig Geduld verdienen, wenn wir verlieren. Das wird schon kein Riesen-Chaos bei uns. Wir müssen uns auf die kurzfristigen Sachen konzentrieren und einfach die nächsten Spiele gewinnen."

Gleichzeitig appellierte er auch an seine Spieler, die ihr Potenzial zuletzt nicht auf den Platz gebracht haben. "Was ich sehen will, ist die Bereitschaft der Spieler, das zu machen, was wir machen müssen. Wir werden dem Team gratulieren, das uns entthront, wenn es sich den Titel verdient - und nicht, wenn wir ihm den Titel geschenkt haben. Wir müssen wieder wir selbst sein, in jeder Trainingseinheit und jedem Spiel. Nur so geht es", sagte der City-Coach.