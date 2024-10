Schnelle Einigung angeblich möglich! Thomas Tuchel steht in fortgeschrittenen Verhandlungen

Thomas Tuchel steht womöglich vor einer baldigen Rückkehr auf die Trainerbank. Der ehemalige Coach des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München steht angeblich in Verhandlungen mit dem englischen Verband, um dort den nach dem Rücktritt von Gareth Southgate vakanten Posten des Nationaltrainers zu übernehmen.

Das geht aus Informationen von Welt TV und Bild hervor. Demnach befindet sich Tuchel mit dem Verband in Verhandlungen, die auch schon fortgeschritten seien. Es heißt, dass es "möglicherweise schnell zu einer Einigung kommen" könnte.

Nach Southgates Ende nach der Europameisterschaft in Deutschland hat der Ire Lee Carsley die Three Lions interimistisch übernommen. Am Donnerstag unterlag England vor heimischem Publikum in der Nations League gegen Griechenland mit 1:2.

Sollte Tuchel Carsley ablösen, wäre er der dritte ausländische Nationaltrainer, der die Nationalelf Englands betreut. Zuvor waren der Schwede Sven-Göran Eriksson (2000 bis 2006) und der Italiener Fabio Capello (2007 bis 2012) im Amt.