"Respektlos": Legende attackiert Vereinsführung von Manchester United

Auch Eric Cantona lederte gegen Manchester United

Ferguson hatte von 1986 bis 2013 unglaubliche 27 Jahre lang an der Seitenlinie von ManUnited gestanden. Insgesamt holte er 38 Titel mit den Red Devils. Im Anschluss an seine Trainertätigkeit wurde der Schotte umgehend in den Vorstand berufen.

Zuletzt hatte bereits mit Eric Cantona ein ebenfalls sehr verdienter Ex-Spieler die Entscheidung mit harschen Worten kritisiert. "Sir Alex Ferguson wird für immer mein Boss sein! Ich werfe sie alle in einen großen Sack voller Scheiße", wütete Cantona bei Instagram: "Sir Alex Ferguson sollte im Verein alles tun dürfen, was er will - bis zu dem Tag, an dem er stirbt. So ein Mangel an Respekt. Das ist total skandalös."