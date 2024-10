"Er hatte uns ja schon zu verstehen gegeben, dass er ...": Rio Ferdinand glaubt an fette Genugtuung bei Cristiano Ronaldo wegen Erik ten Hag

Cristiano Ronaldo und Erik ten Hag hatten Probleme bei Manchester United

Interimsmäßig wird der bisherige Assistenzcoach und Ex-United-Stürmer Ruud van Nistelrooy die Mannschaft betreuen. Wer auf lange Sicht neuer Trainer im Old Trafford wird, ist noch unklar.

Ten Hag war 2022 zu United gekommen und hatte von Beginn an Probleme mit Ronaldo. Der portugiesische Superstar war unter ten Hag kein Stammspieler, saß mitunter 90 Minuten lang auf der Ersatzbank.

Das Verhältnis zwischen Coach und CR7 war dementsprechend angespannt, Ende des Jahres 2022 verließ Ronaldo United dann im Streit und heuerte wenig später bei Al-Nassr in Saudi-Arabien an.

In seiner ersten Saison hatte ten Hag United immerhin zu Platz drei in der Premier League geführt, vergangene Spielzeit wurde man aber nur Achter. Der Gewinn des FA Cups rettete ten Hag möglicherweise den Job.

Nun sahen sich die Verantwortlichen im Old Trafford jedoch gezwungen, die Reißleine zu ziehen. Am Sonntag hatte United mit 1:2 bei West Ham verloren und war in der Tabelle auf Platz 14 abgerutscht.