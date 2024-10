Privatjet schon voll: Kein Platz im ManCity-Flieger für Stars von Manchester United

Ballon d'Or: Preis für FC Barcelona?

Garnacho und Mainoo müssen also anderweitig nach Paris kommen. Neben den beiden United-Youngsters und Citys Savinho stehen auch Arda Güler, Pau Cubarsí, Karim Konaté, Joao Neves, Mathys Tel, Warren Zaire-Emery und Lamine Yamal für die Kopa Trophy zur Wahl. Als Favorit gilt Barcelonas Supertalent Yamal.

Vor der Reise nach Paris sind Garnacho und Mainoo am Sonntag noch in der Premier League im Einsatz. Dann ist United bei West Ham gefordert und will unbedingt drei Punkte mit nach Manchester nehmen.