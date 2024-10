Nach langjähriger Zusammenarbeit! Thomas Tuchel muss bei England offenbar auf zwei Vertraute verzichten

Thomas Tuchel und seine zwei langjährigen Co-Trainer Zsolt Löw und Arno Michels gehen künftig offenbar getrennte Wege.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, wird Löw nicht Teil von Tuchels Trainierteam bei der englischen Nationalmannschaft sein. Stattdessen wolle er seinen eigenen Weg im Fußball-Business gehen. Ob er künftig einen Posten als Cheftrainer bei einem Klub anstrebt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Löw war sechs Jahre lang Co-Trainer unter Tuchel. So attestierte der ehemalige ungarische Profi dem Deutschen bei Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea sowie zuletzt beim FC Bayern München.

Darüber hinaus wird auch Arno Michels nicht mehr unter Tuchel bei der englischen Nationalmannschaft arbeiten. In einer Instagram-Story wünschte Michels seinem ehemaligen Chef viel Glück bei seinem Engagement bei den Three Lions. Den 57-Jährigen kennt Tuchel bereits aus Zeiten beim 1. FSV Mainz 05. Später war Michels auch bei Borussia Dortmund, PSG, Chelsea und Bayern an Tuchels Seite.