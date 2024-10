Lieber Arne Slot als Jürgen Klopp! Bayern-Flop Ryan Gravenberch erklärt, warum er beim FC Liverpool durchstartet

Ryan Gravenberch vom FC Liverpool hat sich zu seinem Leistungssprung in den vergangenen Monaten geäußert und dabei erklärt, dass ihm der Stil des neuen Teammanagers Arne Slot besser passe als jener von Ex-Coach Jürgen Klopp.

Der 22 Jahre alte Niederländer meinte bei Trouw zu seinen Vorstellungen in dieser Spielzeit: "Da wird viel übertrieben. Ich bin der gleiche Gravenberch. Letzte Saison hatte ich Matches, in denen ich erst nach fünf Minuten meinen ersten Ballkontakt hatte. So komme ich nicht in mein Spiel und finde keinen Rhythmus. Jetzt fühle ich mich viel wohler."

Gravenberch wechselte im Sommer 2023 für 40 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern zu den Reds. Unter Klopp absolvierte der zentrale Mittelfeldmann zwar 26 Partien in der Premier League, davon aber nur eine über die komplette Distanz. Anschließend verpasste er den Sprung in den niederländischen EM-Kader.

Vor wenigen Wochen hatte sich Bondscoach Ronald Koeman positiv zur Entwicklung des einstigen Ajax-Supertalents geäußert und gemeint: "Ich habe das Potenzial, das in ihm steckt, immer gesehen. Aber ich glaube, es fehlte ihm der Fokus. In diesem Bereich musste er sich verbessern und jetzt wirkt es so, als habe er endlich gemerkt, was von ihm verlangt wird."

Premier-League-Legende Alan Shearer nannte Gravenberchs Auftritte zuletzt im Podcast The Rest is Football "außergewöhnlich".