Pep Guardiola über Manchester United: "Weiß nicht, was da passiert ist"

Lokalrivale Manchester United hatte den Abschied von Klublegende Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 nicht kompensieren können. Die Red Devils, die in 26 Jahren unter dem Schotten 38 Titel gewannen, darunter 13 Meisterschaften und zwei Champions-League-Trophäen, warten seitdem auf einen weiteren Meistertitel und stehen sportlich klar im Schatten von ManCity.

"Ich weiß nicht, was da passiert ist", sagte Guardiola. Könnte nach seinem Abschied Ähnliches passieren? "Vielleicht werden sie Fehler machen, aber diese werden sie schnell korrigieren, das ist sicher."

Guardiola hat bislang nicht bekanntgegeben, ob er ManCity im Sommer 2025 verlassen wird. Laut ESPN erwartet der Verein eine Entscheidung zwischen der Länderspielpause im November und dem Jahresende. Begiristain wird in der kommenden Saison durch Hugo Viana von Sporting Lissabon ersetzt.

In der Liga geht es für den Titelverteidiger am Samstagnachmittag weiter. Dann steht ein Heimspiel gegen den FC Southampton an.