"Ich glaube, das gefällt uns allen": Die Premier League plant eine revolutionäre Regeländerung

Gary Neville macht das Zeitspiel von Torhütern "wahnsinnig"

Neville redete sich derweil ein wenig in Rage und machte seinem Ärger über Zeitspiel von Torhütern Luft.

"Dann hat man eine Situation, in der die Torhüter den Ball neun, zehn, manchmal 13 oder 14 Sekunden halten - sie verschwenden jedes Mal sechs oder sieben Sekunden", so der ehemalige englische Nationalspieler. "Das wird nie geahndet, und die Regel ist immer noch in Kraft. Das macht mich wahnsinnig."

Webb, Ehemann der deutschen Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, leitete in seiner Karriere unter anderem das Champions-League-Finale und das WM-Endspiel im Jahr 2010.

Insgesamt war er mit der EM 2008, der WM 2010, der EM 2012 und der WM 2014 bei vier großen Turnieren als Unparteiischer im Einsatz. Nach der WM 2014 beendete er seine Karriere.