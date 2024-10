Herz-OP bei Noussair Mazraoui! Ex-Bayern-Star fällt aus

Noussair Mazraoui von Manchester United hat sich nach Herzrhythmusstörungen einem kleinen Eingriff am Herzen unterzogen. Das berichten mehrere Medien in England und Deutschland übereinstimmend.

Der Rechtsverteidiger war am Sonntag gegen Aston Villa in der Halbzeitpause ausgewechselt worden. Trainer Erik ten Hag erklärte später, dass man den früheren Bayern-Star untersuchen müsse. Mazraoui sagte anschließend auch seine Teilnahme an den Länderspielen Marokkos ab. Nun kam es offenbar zur OP.

Mazraoui wird nach dem Eingriff eine Zeit lang ausfallen, aber United hofft, dass er in einigen Wochen wieder zur Verfügung steht. Laut Sky soll es sich nicht um einen Ausfall von mehreren Monaten handeln. Es wird erwartet, dass er sich vollständig erholt.

Der 26-Jährige kommt auf zehn Einsätze in allen Wettbewerben, seitdem er im Sommer von Bayern München an der Seite von Matthijs de Ligt zu den Red Devils gewechselt war.

Während Mazraoui sich vom Eingriff erholt, wird sich United auf das Spiel gegen Brentford am 19. Oktober vorbereiten. Anschließend geht es in der Europa League zu Fenerbahce.