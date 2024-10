Einigung steht wohl unmittelbar bevor: Ruben Amorim soll neuer Trainer bei Manchester United werden

Der 39-jährige Amorim, der als großes Trainertalent gilt, gewann in der vergangenen Saison seinen zweiten Meistertitel mit Sporting. In 227 Spielen an der Seitenlinie für den Klub aus Lissabon kommt er auf einen Punkteschnitt von 2,27.

Für Manchester United steht am Mittwochabend das League-Cup-Achtelfinale gegen Aufsteiger Leicester City auf dem Programm. Vier Tage später kommt es dann zum Kracher gegen den FC Chelsea.