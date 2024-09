Opfer des Systems: Wie Ex-VfB-Keeper Odysseas Vlachodimos in England in einen Teufelskreis geriet

© getty

Bei Forest läuft es für Odysseas Vlachodimos nicht gut

Der Leidtragende der Situation ist nun Odysseas Vlachodimos. Der gebürtige Stuttgarter, der für den VfB in der Bundesliga-Saison 2015/16 bei drei Niederlagen zwischen den Pfosten stand, entwickelte sich auf seinen weiteren Karriere-Stationen bei Panathinaikos (2016 bis 2018) und Benfica (2018 bis 2023) zu einem verlässlichen Top-Keeper.

Zweimal wurde er mit den Portugiesen Meister, für Griechenland hat er 44 Länderspiele absolviert und ist aktuell die Nummer eins. Immer wieder wurde er in den vergangenen Jahren mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht - doch die Tribüne in englischen Stadien ist momentan seine harte Realität.

Schon bei Nottingham lief es für ihn in der Saison 2023/24 nicht gut. Dem Athletic-Bericht zufolge ging er zu Forest und davon aus, dass er die neue Nummer eins des Klubs wird. Doch von einem derartigen Versprechen wollte Trainer Steven Cooper später nichts mehr wissen und setzte auf Matt Turner als Stammkeeper. Als dann auch noch im Winter-Transferfenster ein weiterer Torhüter geholt wurde, zählte Vlachodimos in den letzten 15 Spielen der Saison als dritte Wahl nicht mehr zum Spieltagskader.