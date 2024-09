Befürchtungen bestätigt: Manchester City verkündet Diagnose bei Rodri

"Ich denke, wir sind kurz davor", hatte der Europameister auf der Pressekonferenz vor Citys Champions-League-Auftakt gegen Inter Mailand (0:0) betont: "Wenn es so weiter geht, haben wir keine andere Wahl. Wir sind die Akteure, die unter dem Terminkalender leiden."

Für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola ist der Ausfall Rodris ein herber Rückschlag. In der Premier League soll die fünfte Meisterschaft in Serie her, zudem will City nach 2023 auch in der Königsklasse wieder den Henkelpott gewinnen.