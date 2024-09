Haaland schießt City zum nächsten Sieg und knackt Rooney-Rekord - Pleite für Liverpool, de Ligt trifft für United

Brighton trotz klarer Überlegenheit nur remis

Fabian Hürzeler bleibt mit Brighton and Hove Albion ungeschlagen, verpasste aber mit seinem Team im Heimspiel gegen Aufsteiger Ipswich Town beim 0:0 den vorübergehenden Sprung auf Rang zwei Mit acht Zählern stehen der 31 Jahre alte Hürzeler, der am Freitag als jüngster Trainer in der Premier-League-Geschichte die Wahl zum "Trainer des Monats" gewonnen hatte, und sein Team im oberen Teil der Tabelle.

Gegen Ipswich Town blieben Hürzelers Seagulls trotz großer Überlegenheit ohne eigenen Treffer. Brighton verzeichnete 70 Prozent Ballbesitz und brachte von 32 (!) Torschüssen 21 (!) auf den gegnerischen Kasten.