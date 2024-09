"Wirklich erfrischend, einen Trainer zu haben, der mir hilft": Stichelt ein Star vom FC Liverpool gegen Jürgen Klopp?

Verlängert Trent Alexander-Arnold seinen Vertrag beim FC Liverpool?

Laut Aussage des englischen Nationalspielers aber stimmt es zwischen ihm und seinem Trainer. Er habe sich schon im Sommer fordernd gegenüber dem 46-Jährigen positioniert: "Ich sagte zu ihm, dass ich der Verteidiger sein möchte, gegen den niemand in Europa spielen will. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er streng zu mir ist. Jedes Mal, wenn ein Angreifer an mir vorbeikommt, will ich, dass er das in Meetings anspricht und mir im persönlichen Gespräch sagt, dass das nicht sein darf."

Nach jedem Spiel bekomme er Feedback, was er besser machen könne. Nach dem 3:1 gegen Milan in der Champions League vor einer Woche seien sie zusammen 20 Videosequenzen durchgegangen.

Alexander-Arnolds Zukunft ist ein heißes Thema auf der Insel, schließlich läuft sein Vertrag im Sommer 2025 aus. Immer wieder wird spekuliert, Champions-League-Sieger Real Madrid wolle ihn dann ablösefrei verpflichten.

Am Mittwochabend steht für Slot, Alexander-Arnold und die Liverpooler das Spiel in der dritten Runde des League Cups gegen den Ligarivalen West Ham United auf dem Programm. Die Partie steigt um 21 Uhr an der Anfield Road.