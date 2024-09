"Wie viele Millionen hat er noch einmal investiert?" Heftige Kritik an ManUnited-Trainer Erik ten Hag

"Ich bin nicht überrascht von dem Fußball, den Manchester United heute Abend gezeigt hat. Warum nicht? Weil wir mittlerweile daran gewöhnt sind... wie viele Millionen hat Erik ten Hag noch einmal in seine Mannschaft investiert?", fragte Gullit bei TNT Sports höhnisch.

Vor allem der United-Coach bekam sein Fett weg. "Ich habe gesehen, wie Erik ten Hag die ganze Zeit mit [Alejandro] Garnacho gesprochen hat", führte Gullit aus. "Das einzige, was ein Spieler in so einem Moment denkt, ist: 'Kumpel, lass mich in Ruhe'".