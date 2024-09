Schmeißt Eigentümer Todd Boehly hin? Offenbar Machtkampf beim FC Chelsea

Schmeißt Todd Boehly hin? Offenbar Machtkampf beim FC Chelsea

Nun soll es zwischen Boehly und Eghbali Unstimmigkeiten über die Transferpolitik und die sportlichen Leistungen geben. Auch der geplante Stadionneubau soll laut Bloomberg Thema sein. Dennoch arbeite man weiterhin professionell zusammen.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich der Klub von CEO Chris Jurasek getrennt. Welche Auswirkungen ein Abschied Boehlys auf die sportliche Ausrichtung des Klubs hätte, ist völlig unklar.

In der Tabelle der Premier League stehen die Blues nach drei Spieltagen mit vier Punkten auf dem elften Platz. Am kommenden Samstag steht das Auswärtsspiel in Bournemouth an.