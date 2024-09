"Schlechtester Kapitän, den wir je hatten": Tottenham-Fans schießen nach Derby-Niederlage gegen Heung-Min Son

Nach der Niederlage stehen die Spurs weiterhin bei vier Zählern nach nunmehr vier PL-Spielen. In der Tabelle sind die Londoner mittlerweile auf den 13. Platz abgerutscht, zu Spitzenreiter Manchester City fehlen bereits acht Punkte.

Am kommenden Mittwoch steht für die Spurs das Duell im League Cup gegen Coventry an. Am Samstag empfängt man dann den FC Brentford.