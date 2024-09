Premier League, Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den 5. Spieltag mit FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester United, City, Chelsea und Co. im TV und Livestream?

Sky zeigt am 5. Premier-League-Spieltag insgesamt sechs Spiele live und in voller Länge im TV und Livestream. Am Samstag seht Ihr auf Sky Sport Premier League ab 13.20 Uhr die Partie zwischen West Ham United und dem FC Chelsea, ab 15.50 Uhr läuft dort die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und dem AFC Bournemouth. Am Abend ab 18.20 Uhr überträgt der Pay-TV-Sender auf Sky Sport Premier League das Duell zwischen Crystal Palace und Manchester United. Darüber hinaus zeigt Sky am Samstag auf Sky Sport 7 ab 15.20 Uhr die Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Brentford.

Am Sonntag seht Ihr auf Sky Sport Premier League ab 14.20 das Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Nottingham Forest. Im Anschluss läuft dort die Partie zwischen Manchester City und dem FC Arsenal.

Sky überträgt die Duelle alternativ im Livestream, den Ihr über die Sky-Go-App oder WOW verfolgen könnt.

Auch an diesem Wochenende zeigt RTL+ ein ausgewähltes Premier-League-Spiel im kostenpflichtigen Livestream. Der Streamingdienst zeigt am Samstagabend ab 18.15 Uhr das Spiel zwischen Crystal Palace und Manchester United.