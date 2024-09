Debüt mit 16! Pep Guardiola hat bei Manchester City einen neuen Rekordspieler

Pep Guardiola belohnt starke Trainingsleistung von Braithwaite

Braithwaite bekleidete neben John Stones und Kyle Walker die linke Seite in Manchesters Dreier-Abwehrkette. Laut The Athletic soll der Youngster seinen spanischen Coach im Training beeindruckt und sich damit für einen Einsatz in der ersten Mannschaft empfohlen haben.

Normalerweise spielt er in der U18 und absolvierte dort in dieser Saison alle Partien, zuletzt war dies beim 6:0 gegen Nottingham Forest der Fall.

Braithwaite ist englischer Junioren-Nationalspieler und steuerte in diesem Monat einen Treffer zum 3:1-Erfolg der U17 über Deutschland bei.

In diesem Sommer war Braithwaite, der in der Defensive variabel einsetzbar ist, einer von zwölf Nachwuchsspieler Citys, die einen Ausbildungsvertrag unterzeichneten.