Noch mehr Haaland-Aussetzer! ManCity-Superstar legt sich nach Topspiel mit Mikel Arteta und Gabriel Jesus an

Unglaubliche Statistiken und noch zwei Ausrutscher von Haaland

Die Partie der beiden schärfsten Titelrivalen der vergangenen beiden Jahre war von großer Dramatik geprägt. Haalands Führung drehte Arsenal durch die Treffer der beiden Abwehrspieler Riccardo Calafiori und Gabriel.

Nach der gelb-roten Karte für Leandro Trossard in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verlegten sich die Gäste aus London in Unterzahl ausschließlich auf die Verteidigung und wären trotz denkwürdiger Unterlegenheit (10 Prozent Ballbesitz, 1:28 Torschüsse) beinahe mit dem Dreier belohnt worden. Beinahe, denn City-Innenverteidiger John Stones gelang in der letzten Minute der Nachspielzeit der umjubelte Ausgleichstreffer für die Hausherren.

Im Anschluss an den Treffer kochten vor allem bei Haaland die Emotionen hoch. Erst warf er Gegenspieler Gabriel den Ball aus kurzer Distanz an den Hinterkopf, bevor er gegenüber Arsenal-Youngster Myles Lewis-Skelly ausfällig wurde. Zwei Szenen, für die er gerade vom Gunners-Anhang scharf kritisiert wurde.

City und Arsenal bleiben nach dem Remis weiter ungeschlagen in der neuen Saison. Der Meister aus Manchester führt die Tabelle mit 13 Punkten an, der Vizemeister aus London belegt Rang vier mit 11 Zählern.

Unter der Woche spielen beide Teams im League Cup, am kommenden Wochenende empfängt Arsenal zu Hause Aufsteiger Leicester City, Haaland und Co. sind in Newcastle gefordert.