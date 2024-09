Nach Streik-Androhung: Pep Guardiola stärkt Manchester-City-Star Rodri den Rücken

Mehr Spiele bringen aber auch mehr Geld. Statt der rund zwei Milliarden Euro schüttet die UEFA 2,467 Milliarden Euro pro Saison an die Klubs aus. Aber für Rodri "geht es nicht immer nur um Geld", wolle man "guten Fußball sehen, brauchen wir Spieler auch Pausen."

In der neuen CL-Saison wurde die Gesamtanzahl der Mannschaften von 32 auf 36 Teams erhöht. Darüber hinaus wird nicht mehr in acht Vierergruppen gegeneinander angetreten, sondern in einer Liga. Nach einer Vorrunde mit acht Spielen pro Mannschaft sind die Endplatzierungen in der Tabelle für den weiteren Verlauf ausschlaggebend.

Die besten acht Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Vereine auf den Plätzen neun bis 24 spielen die restlichen Plätze für die Runde der letzten 16 Mannschaften aus. Für die letztplatzieren zwölf Mannschaften ist die CL-Saison hingegen beendet. Einen Abstieg in die Europa League gibt es nicht mehr.

Nach dem Duell mit Arsenal am Sonntag trifft Manchester City unter dem Woche im League Cup auf den FC Watford, in der Premier League geht es danach nach Newcastle. Noch vor der nächsten Länderspielpause Anfang Oktober reist man schließlich für die Champions League zu Slovan Bratislava, bevor noch ein Heimspiel gegen den FC Fulham wartet.